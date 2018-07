Kritik an Vilimsky: Baumgartner schießt scharf gegen Van der Bellen

“Törichter alter Mann” – so beginnt Felix Baumgartner ein weiteres Facebook-Posting, in dem sich der in der Schweiz lebende Extremsportler zur österreichischen Politik äußert. Dass Juncker am Rande des NATO-Gipfels vergangene Woche der Ischias zusetzte – wie er selbst und andere immer wieder angaben – glaubt Baumgartner nicht. Er will stattdessen Aufklärung.

Baumgartner sieht “akuten Aufklärungsbedarf”

“Wenn ein Jean Claude Juncker, immerhin EU-Kommissionspräsident, angeblich betrunken auf einem EU-Gipfel erscheint, dann sehe ich hier akuten Aufklärungsbedarf”, schreibt der Extremsportler auf seiner Facebook-Seite. In einem ersten Schritt müsse man laut Baumgartner dazu das Problem ansprechen, wie Vilimsky es getan habe.

“Was steht in der Krankenakte von Juncker?”

Die Erklärung Junckers, seit einem Autounfall Probleme mit dem Ischiasnerv zu haben, lässt der gebürtige Salzburger dabei nicht gelten. Ganz im Gegenteil, er fordert ein ärztliches Gutachten des EU-Kommissionspräsidenten ein: “Wann war dieser Unfall und was ist damals genau passiert? War Juncker damals betrunken als der Unfall geschehen ist? Und was steht in der Krankenakte von Jean Claude Juncker der angeblich 3 Wochen im Koma lag?”

Sebastian Kurz ignoriert Diskussion

Die bereits mehrere Tage andauernde Diskussion rund um die gesundheitlichen Probleme Junckers wurden von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) komplett ignoriert. Gegenüber der APA teilte das Bundeskanzleramt am Montag mit, die Vilimsky-Aussagen nicht zu kommentieren. Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) betonte, sie sei beim EU-Außenministerrat am Montag in Brüssel darauf nicht angesprochen worden, “es ist in keinster Weise ein Thema”. Und: “Ich kommentiere das einfach nicht.”

VdB zu Vilimsky-Aussagen: “Unerhört”

Vilimskys Aussagen bezeichnete Bundespräsident Van der Bellen am Dienstag als “unerhört”. Der FPÖ-Generalsekretär komme “in einer Art daher, die ich kaum je erlebt habe”, stellte er im Interview mit der “ZiB2” fest. Scharfe Kritik kam indes unter anderem von EU-Kommissar Johannes Hahn, dem ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, und der SPÖ sowie der Liste Pilz. Die beiden Oppositionsparteien forderten am Montag ein Handeln des ÖVP-Chefs gegenüber seinem Koalitionspartner.