Kritik aus ÖVP an Gudenus wegen Anti-Soros-Kampagne

Karas betonte gegenüber dem “Kurier am Sonntag”: “In einer verantwortungsvollen und ernsthaften österreichischen Außenpolitik haben Orban’sche Instrumente wie erfundene Schuldzuweisungen und erfundene Feindbilder nichts zu suchen.”

Gudenus hatte in einem “Presse”-Interview am Samstag erklärt, es gebe “stichhaltige Gerüchte”, wonach der ungarischstämmige US-Milliardär George Soros daran beteiligt sei, “Migrantenströme nach Europa zu unterstützen”. So habe Soros etwa einige NGOs finanziert, die “für die Massenmigration nach Europa mitverantwortlich” seien. Er glaube nicht, dass “die Massenimmigration nach Europa zufällig in dem Ausmaß passiert” sei, sagte der ehemalige Vizebürgermeister Wiens.

Die Bundeshauptstadt plant unterdessen, die Privathochschule “Central European University” von Soros am Areal des Otto-Wagner-Spitals anzusiedeln. Karas sagte angesichts der früheren Funktion des FPÖ-Politikers: “Wer ist schon Johann Gudenus?” Er sei froh, dass diese Einladung “die wirkliche Einstellung des Landes dokumentiert”.

Auch Martin Engelberg, ÖVP-Mitglied des außenpolitischen Ausschusses, kann den Aussagen des Koalitionspartners wenig abgewinnen. Die von Gudenus vertretene Position stehe nicht im “Einklang mit der Regierungserklärung”, schrieb der Nationalratsabgeordnete am Sonntag auf Facebook. “Es wäre besser gewesen, Klubobmann Gudenus hätte sich zu einer solch heiklen Frage, die noch dazu ein anderes Land betrifft, nicht geäußert”, heißt es dort weiter. Mit seinem Verhalten befeuere er Antisemitismus.

