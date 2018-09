Kroatien folgte Frankreich ins Davis-Cup-Finale nach

Nach einem 0:2-Rückstand hatten die US-Amerikaner am Samstag in Zadar mit einem Sieg im Doppel und Sam Querrey mit einem 6:7(2),7:6(6),6:3,6:4 beim Sonntag-Auftakt gegen Marin Cilic auf 2:2 ausgeglichen. Borna Coric behielt im Duell mit Frances Tiafoe, für das Wiener Erste Bank Open genannt, mit 6:7(1),6:1,6:7(11),6:1,6:3 die Oberhand. In Lille verkürzten am Schlusstag die Spanier durch Siege von Albert Ramos-Vinolas gegen Richard Gasquet und Marcel Granollers gegen Nicolas Mahut auf eine 2:3-Niederlage.

Zu weiteren Play-off-Siegern neben Österreich haben sich am Sonntag Schweden, Großbritannien, Serbien, Tschechien, Argentinien und Japan gekürt. Ab 20.00 Uhr MESZ ging Kanada in Toronto mit einem 2:1-Vorsprung gegen die Niederlande in den Schlusstag. Einige der Verlierer werden aber aufgrund der Davis-Cup-Reform trotzdem am 2./3. Februar um Tickets für das neue Finalturnier spielen. Das für Montag erwartete Davis-Cup-Ranking wird Aufschluss darüber geben.

(APA)