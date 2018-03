Kroatien mit Fehlstart ins WM-Jahr – 0:2 gegen Peru

Peru überraschte Kroaten - © APA (AFP)

Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen Peru ins WM-Jahr gestartet. Die Mannschaft um Mittelfeldspieler Luka Modric unterlag den Südamerikanern am Freitag in Miami mit 0:2. Andre Carrillo (12.) und Edison Flores (48.) erzielten die Treffer für Peru, das bei der WM in der Gruppe C auf Frankreich, Australien und Dänemark trifft.