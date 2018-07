Kroatien steht im WM-Finale.

Das Finalduell der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland lautet Frankreich gegen Kroatien. Die “Vatreni” besiegten am Mittwochabend im Moskauer Luschniki-Stadion, wo am Sonntag auch das Endspiel steigen wird, England mit 2:1 nach Verlängerung. Die reguläre Spielzeit hatte mit 1:1 geendet. Für Kroatien ist es der erste Finaleinzug in der Geschichte, das bisher beste Abschneiden war Rang drei 1998.

Kroaten siegreich in Verlängerung

Kieran Trippier brachte die Elf von Trainer Gareth Southgate mit einem direkt verwerteten Freistoß früh in Führung (5.). Ivan Perisic gelang in der 68. Minute der Ausgleichstreffer. Das entscheidende Tor in der Verlängerung erzielte Mario Mandzukic in der zweiten Hälfte der Verlängerung (109.). Die Engländer verpassten damit den ersten Finaleinzug seit 1966, als man bei der Heim-WM auch seinen bisher einzigen Titel eroberte. Die “Three Lions” treffen am Samstag in St. Petersburg im Spiel um Platz drei auf Belgien.