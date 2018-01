Kroatische Fischer meiden im Grenzstreit umstrittenes Gebiet

Grenzsstreit um die Bucht von Piran zwischen Slowenien und Kroatien - © APA (AFP)

Die Lage in der nördlichen Adria bleibt ruhig, nachdem Slowenien zu Jahresende einen neuen Grenzverlauf in der Bucht von Piran umgesetzt hat. Kroatische Fischer haben in den ersten Tagen des neuen Jahres das umstrittene Gebiet überwiegend gemieden, berichteten kroatische Medien. Sie befürchten hohe Geldstrafen, die das Nachbarland angedroht hat.