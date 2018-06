KTM Fahrrad in Mattighofen (Bezirk Braunau) investiert 10 Mio. Euro in eine neue Produktionsstätte. Ab Mitte Juli wird die 45 Jahre alte Halle abgerissen und auf 5.000 Quadratmetern die neue Fertigung errichtet, bestätigte Geschäftsführer Stefan Limbrunner einen Bericht von ORF Radio OÖ Mittwochmittag. In zehn Monaten soll der Neubau stehen.

Wesentlicher Grund für die Investition sei die wachsende Nachfrage nach E-Bikes. "Beim Umsatz sind es mehr als 60 Prozent und immer mehr auch bei den Stückzahlen", wird Limbrunner im ORF zitiert. In Mattighofen sei die Stückzahl von 66.000 Stück im Vorjahr auf 88.000 Stück heuer gestiegen. 2019 sei die Produktion von 111.000 E-Bikes geplant.