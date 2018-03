KTM peilt im zweiten MotoGP-Jahr Fortschritte an

Die Team-Präsentation am Montag im Salzburger Hangar 7 begann mit einer Gedenkminute an den kürzlich unerwartet verstorbenen, ehemaligen Grand-Prix-Piloten Ralf Waldmann. KTM ist auch 2018 in allen drei WM-Klassen vertreten. Fahrer in der MotoGP sind weiter der Spanier Pol Espargaro und der Brite Bradley Smith.

Die Winter-Testfahrten waren von einem schweren Sturz Espargaros in Sepang überschattet. Der Spanier geht nach einer Operation im Lendenwirbelbereich daher nicht ganz fit ins erste Saisonrennen. Die Motorrad-WM 2018 umfasst gleich 19 Rennen, Österreich ist am 12. August mit dem Red Bull Ring in Spielberg Gastgeber.

(APA)