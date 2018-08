KTM stellt wegen Arbeitszeitflexibilisierung Leiharbeiter an

100 Leiharbeiter hat KTM nun fix übernommen. - © MITTERBAUER H. / KTM/Archiv

Motorradhersteller KTM mit Sitz in Mattighofen (Bez. Braunau) in Oberösterreich hat 100 Leiharbeiter fix eingestellt und begründet diese Maßnahme mit der Arbeitszeitflexibilisierung. Die Übernahme schaffe den Mitarbeitern ein dauerhaftes Anstellungsverhältnis. “Dies ist die positive Folge der Gesetzesänderung zur Arbeitszeitflexibilisierung”, heißt es in der Firmenaussendung.