Kuba bereitet den Weg für Raul Castros Nachfolge

Raul Castro will nicht mehr antreten - © APA (AFP)

Kuba läutet den Generationswechsel an der Spitze des Staates ein. Am Sonntag waren mehr als acht Millionen Kubaner aufgerufen, Kandidatenlisten für das Parlament und 14 Provinzversammlungen abzusegnen. Die Wahl, die alle fünf Jahre stattfindet, hat in dem kommunistischen Ein-Parteien-Land eher symbolischen Charakter.