Kuchl: Mann stürzt aus fünf Metern Höhe auf Betonboden

Gegen 19 Uhr kam es zu dem Unfall, wie die Polizei in einer Aussendung am Sonntag berichtete. Er Kuchler hatte am Dach seines Firmengebäudes Blitzableiter montiert. Als er über eine Eigenkonstruktion aus Gabelstapler, zwei Leitern und einem Eisengerüst wieder absteigen wollte, rutschte das Gerüst vom Stapler. Der 41-Jährige stürzte aus einer Höhe von fünf Metern ab und schlug auf einem Betonboden auf.

Hubschraubereinsatz in Kuchl

Nach der Erstversorgung musste er mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden.