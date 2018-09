Zwei Tage nach dem Wechsel der Salzburger NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler zur ÖVP hat die pinke Partei am Freitag ihren Nachfolger in der Stadtregierung offiziell vorgestellt. Wir haben Lukas Rößlhuber in unser Studio eingeladen. Wie will der erst 25-Jährige die Aufgabe als Baustadtrat meistern? Das verriet er uns im LIVE-Interview. Hier könnt es ihr nachsehen.

Der Jurist Lukas Rößlhuber soll bis zur nächsten Gemeinderatswahl in einem halben Jahr das städtische Bauressort übernehmen. Seine erste große Herausforderung werden die Verhandlungen für das Budget 2019. Leserreporter Feedback