Künstlicher Befruchtung: Salzburger Arzt im Sonntags-Talk über medizinischen Fortschritt und ethische Grenzen

Seit Louise Brown sind mehr als acht Millionen Babys nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung zur Welt gekommen. In Österreich gab es 2016 – das sind die jüngsten verfügbaren Daten – 10.097 Versuche. 2015 kamen 2.410 Kinder aus In-Vitro-Fertilisation (IVF, lat. “Befruchtung im Glas”) zur Welt. Das hat eine Auswertung der Datensammlung ICMART ergeben.

SALZBURG24: Inwiefern hat sich die Behandlung in den letzten Jahren verändert?

MICHAEL SOMMERGRUBER: Ich würde sagen, in den letzten Jahren doch dramatisch. Nicht nur der medizinische Fortschritt ist riesengroß, sondern es hat auch sehr viele rechtliche Neuerungen gegeben. 2015 ist in Österreich beispielsweise die Novelle des Fortpflanzungsmedizingesetzes über die Bühne gegangen. Seither ist unter anderem die Präimplantationsdiagnostik erlaubt. Das heißt, bevor man den Embryo transferiert, wird dieser bereits genetisch untersucht.

Wenn wir über die genetische Vorauswahl von Embryonen sprechen: Wo liegt für Sie als Arzt die ethische Grenze?

Prinzipiell ist es so, dass in Österreich die genetische Untersuchung des Embryos zur Feststellung des Geschlechts verboten ist. Somit wird ausgeschlossen, dass sich Eltern das Geschlecht ihres Kindes aussuchen können.

Für wichtig erachte ich jedenfalls die Diagnostik von Erbkrankheiten, die in der Familie bereits bekannt sind. Gesetzlich ist aber auch das in Österreich nur erlaubt, wenn eine Erbkrankheit zu schweren Schäden des Kindes oder zum frühzeitigen Tod führen würde. Eine eigene Ethikkommission entscheidet über solche Fälle. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Streitthema, weil es je nach genetischer Dominanz kann auch möglich sein, dass das so entstehende Kind sich ohne gesundheitliche Probleme entwickelt.

Ich persönlich würde mir eine Aufweichung der Regelung wünschen. Es ist nicht einzusehen, dass gewisse Untersuchungen nicht bereits vorab durchgeführt werden, sondern erst bei bestehender Schwangerschaft und dann ein Abbruch durchgeführt wird. Da finde ich es sinnvoll, das bereits vorab abzuklären, wenn eine erbliche Erkrankung bei den Eltern vorliegt.

Eine Vorauswahl der Geschlechter wäre für Sie also nicht vorstellbar?

Nein, das würde ich nicht unterstützen. Es sei denn, es liegt eine genetische Erkrankung vor, die mit dem Geschlecht zusammenhängt. Bei genetisch unauffälligen Eltern ist das kein Auswahlkriterium. Das ginge wirklich in Richtung Designerbaby. In diesem Zusammenhang ist auch das Schlagwort Konsum-Eugenik zu erwähnen. Medizinisch ist es mittlerweile durchaus möglich, dass Eltern sich die Augenfarbe des Kindes aussuchen können. Das könnte so weit führen, dass beispielsweise nur noch blonde, groß gewachsene Menschen geboren werden. Die Individualität des Einzelnen wäre damit nicht mehr gegeben.

Die Frage, die im Raum steht, ist, ob Eltern überhaupt in diesem Maß über das noch ungeborene Kind entscheiden dürfen. Kann das Kind nachher Regressansprüche an die Eltern stellen, warum es in dieser Art und Weise vorausgewählt worden ist? Ich glaube, das wird ein riesiges Thema sein in der Zukunft. Aber auch eines, das sich selbst limitiert. Denn die Gesellschaft wird sich mit dem Wissen, dass diese Auswahlmethodik nicht zielführend sein kann, Einschränkungen auferlegen. Das hoffe ich zumindest.

Wie sehen Sie als Mediziner prominente Beispiele von späten Müttern, wie etwa zuletzt Brigitte Nielsen mit 54 Jahren?

In diesen Fällen liegt meist ein Fehler in der medialen Darstellung vor. Es handelt dabei nur selten um eine künstliche Befruchtung im klassischen Sinne, sondern um eine Eizellspende. In Österreich darf dabei die Frau maximal 45 Jahre alt sein. Ein Fall wie Brigitte Nielsen wäre in Österreich rein rechtlich gar nicht möglich.

Des Weiteren ist nur eine gerichtete Eizellspende erlaubt. Das heißt, die Frau muss eine eigene Spenderin mitbringen, die unter 30 Jahre alt ist. Eine anonyme Eizellspende ist in Österreich nicht gestattet. Eine Eizellbank gibt es im Gegensatz zur Samenbank also nicht. Aber in den USA sieht die rechtliche Lage völlig anders aus, sowie in Europa beispielsweise auch in Griechenland oder Zypern. Trotz unserer globalisierten Welt variieren die Regelungen von Land zu Land.

Wie viele Fruchtbarkeitsbehandlungen werden pro Jahr in Salzburg durchgeführt?

Eine 100-prozentige Aussage kann man dabei nicht treffen. Es gibt sogenannte Fonds-Versuche, die über den IVF-Fonds finanziert werden. Diese sind statistisch gelistet. Aber es gibt darüber hinaus auch Versuche, die von den Paaren komplett selbst gezahlt werden. Da fehlen vollständige Aufzeichnungen. Geschätzt werden es alleine in Salzburg aber jährlich an die 700 bis 800 Versuche sein. Die Erfolgsrate liegt dabei bei rund 30 Prozent.

In welchen Fällen wird eine künstliche Befruchtung bezahlt? Wie teuer kann der Kinderwunsch für Paare werden?

Die Paare bezahlen 30 Prozent Selbstbehalt. Pro Versuch sind das bis zu 1.000 Euro. Der IVF-Fonds hat klare Regelungen. Es gibt gewisse Indikationen, bei denen eine natürliche Befruchtung nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich ist. Das ist zum Beispiel, wenn beide Eileiter der Frau chronisch funktionsunfähig sind oder Endometriose vorliegt. Das bedeutet, dass Schleimhautherde außerhalb der Gebärmutter auftreten.

Es gibt natürlich auch den männlichen Faktor. Im IVF-Fondsgesetz sind gewisse Vorgaben definiert, was Anzahl, Beweglichkeit und Aussehen der Spermien betrifft. Werden diese bei zwei Spermiogrammen nicht erreicht, werden die Kosten ebenfalls übernommen. Rein von der Literatur gesehen, liegt die Verteilung der Ursache der Kinderlosigkeit zu 40 Prozent beim Mann, zu 40 Prozent bei der Frau und zu 20 Prozent bei beiden. Aus meiner Erfahrung heraus, wird der männliche Anteil dabei aber zu hoch bewertet.

Die Frau muss außerdem unter 40 Jahre, der Mann unter 50 Jahre alt sein. Bei Frauen leidet mit ansteigendem Alter die Eizellqualität. Bereits ab 35 Jahren steigt bei Schwangerschaft bereits die Abortusrate, ab 40 Jahren dann dramatisch. Es ist davon auszugehen, dass im Alter von 42 Jahren auch bei künstlicher Befruchtung die Schwangerschaftsrate nur noch bei zwei bis vier Prozent liegt. Es gibt aber auch Untersuchungen, ob beim Mann mit fortschreitendem Alter die Spermien nicht mehr so adäquat sind wie bei jüngeren. Dadurch könnte die Zeugungsfähigkeit ebenfalls beeinträchtigt sein oder genetische Schäden beim Kind auftreten. Eindeutige Ergebnisse liegen dazu aber noch nicht vor.

Die Erfolgsquote einer künstlichen Befruchtung liegt Ihnen zufolge bei rund 30 Prozent. Wie schwer fällt es Paaren mit gescheiterten Versuchen umzugehen?

Das ist schwierig und meist ein großes Problem. Die Behandlungen erfolgen aber auch deshalb immer unter psychologischer Betreuung. Es braucht viel Geduld. Man muss als Arzt in manchen Fällen aber auch die Kraft aufbringen und sagen: “Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, weitere Versuche zu machen.”

Gibt es dabei Situationen, die Ihnen persönlich nahe gehen?

Ja, definitiv. Sehr viele sogar. Auch wenn die künstliche Befruchtung anfangs funktioniert, kann während einer Schwangerschaft noch so viel passieren, bis das Kind gesund zu Welt kommt. Aber es gibt auch immer wieder ganz besonders schöne Fälle. Denn es kommt manchmal – wenn auch selten – vor, dass, wenn Paare nach mehreren gescheiterten Versuchen den Kinderwunsch sozusagen abgehakt und akzeptiert haben, eine Spontanschwangerschaft eintritt. Das Wunder des Lebens eben.

Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch!

