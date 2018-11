Herbstliche Kürbis-Apfel-Tarte

Die Mengenangaben reichen für eine Tarteform mit 40 Zentimetern Durchmesser. Das braucht ihr dafür:

Zutaten:

250 Gramm Weizenmehl Type 700

3 Esslöffel kaltes Wasser

150 Gramm Butter

etwas Kristallzucker

1 Prise Salz

300 Gramm Hokkaidokürbis

250 Gramm säuerliche Äpfel

1 Stange Zimtrinde

2 Saft von Orangen

1 Eiklar

etwas Kristallzucker

Und so geht’s:

Für den Teig Mehl, Wasser, Butter, Zucker und Salz zu einem Mürbteig verkneten. Anschließend für eine halbe Stunde an einem kühlen Ort rasten lassen. In der Zwischenzeit den Kürbis und die Äpfel schälen und in etwa zwei Zentimeter große Stücke schneiden. Den Kristallzucker (Menge nach Belieben) in einer kleinen Pfanne karamellisieren. Den Kürbis, die Äpfel, Zimt und Orangensaft zugeben und kurz dünsten. Dann auskühlen lassen, die Zimtrinde herausnehmen und restliche Flüssigkeiten abschütten.

Das Backrohr auf 170 grad Celsius vorheizen, das Backblech mit Backpapier belegen und den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa drei Millimeter dick ausrollen. Den Teig auf das Backblech legen, das Kürbis-Apfelgemisch verteilen. Am Rand etwa zwei Zentimeter Platz lassen. Diese Stellen mit Eiklar bestreichen und zur Mitte einschlagen. Den Rand erneut mit Eiklar bestreichen, mit Zucker bestreuen und etwa 35 Minuten backen. Abkühlen lassen oder noch warm servieren. Mahlzeit!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.