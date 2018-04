Kulovits-Tor beim 2:0-Sieg von Sandhausen in Duisburg

Der Wiener erzielte sein erstes Saisontor - © APA (dpa)

Stefan Kulovits hat am Samstagnachmittag sein erstes Saisontor in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der 34-jährige Wiener traf nach einem Konter in der Nachspielzeit (93.) zum 2:0-Endstand für Sandhausen beim Gastspiel in Duisburg. Holstein Kiel feierte indes einen 4:0-Sieg in Dresden und bleibt damit ein Kandidat für den direkten Aufstieg ins Oberhaus.