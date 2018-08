Kult-Serie “The Big Bang Theory” geht zu Ende

In einer gemeinsamen Erklärung gaben Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre am Mittwoch das Finale der Comedyserie bekannt. Sie seien den Fans der Serie für deren lange Unterstützung “ewig dankbar”, hieß es in der Mitteilung.

Sie wollten die Serie mit einem “epischen kreativen Ende” krönen. Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen.

“We are forever grateful to our fans for their support of The #BigBangTheory during the past twelve seasons…” pic.twitter.com/OWIHsICi6e

— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 22. August 2018