“Kulturhauptstadt Europas 2025”: Deutschland dabei

Während in Österreich derzeit die Bewerber für den Titel “Kulturhauptstadt Europas 2024” ihre Einreichungen finalisieren, startete in Deutschland der Wettbewerb um den Titel des Jahres 2025 mit einem Informationstag in Berlin. Bis 30. September 2019 können sich interessierte Kommunen bewerben. Danach folgt ein zweistufiges Auswahlverfahren, bis 2020 eine europäische Jury ihren Favoriten empfiehlt.

Zum Auftakt am Dienstag stellten sich bereits acht Städte als Anwärter vor: Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz hatte es Appelle gegeben, die Bewerbung der sächsischen Stadt zur Stärkung der demokratischen Kräfte zu unterstützen. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke), erklärte zum Start des Verfahrens: “Die Kulturhauptstädte Europas repräsentieren beides zugleich: Die Einheit und die Vielfalt in Europa. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass sich Menschen begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und das Bewusstsein für kulturelle Identität und kulturellen Austausch gestärkt wird.” Das Programm wurde 1985 vom Rat der Europäischen Gemeinschaft ins Leben gerufen. Erste Kulturhauptstadt war Athen. 2003 war Graz Kulturhauptstadt, 2009 folgte als nächste österreichische Stadt Linz. Das nächste Mal ist Österreich dann wieder 2024 dran, gemeinsam mit Estland. Ende Jänner 2019 soll eine Präsentation der österreichischen Bewerbungen im Bundeskanzleramt stattfinden. 2019 werden dann auch die Projekte konkretisiert. Die Präsentation vor Vertretern der EU steigt im November 2019. Ende desselben Monats soll dann die Entscheidung fallen, wer den Zuschlag erhält. Deutschland wird 2025 neben Slowenien zum vierten Mal an der Reihe sein. Bisher waren das westliche Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen (2010) Kulturhauptstädte Europas. Für die praktische Organisation des nationalen Auswahlverfahrens ist die Kulturstiftung der Länder zuständig. Heuer sind Leeuwarden (Niederlande) und Valletta (Malta) Kulturhauptstädte Europas, 2019 werden es Plowdiw (Bulgarien) und Matera (Italien) sein. (APA/dpa) Leserreporter Feedback