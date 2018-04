Kunasek übergab neues Sturmgewehr an die Militärpolizei

Kunasek sprach auch über das Militärbudget - © APA

Die Soldaten des Kommandos Militärstreife und Militärpolizei haben am Donnerstag in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) die neue Version des Sturmgewehrs StG77 bekommen. Insgesamt 550 Stück werden bis Mai an Soldaten ausgehändigt. Kunasek versprach dabei einmal mehr weitere Investitionen in das Bundesheer und verteidigte das von ihm verhandelte Budget.