Kunasek will aus Golan-Affäre “Lehren ziehen”

Verteidigungsminister Kunasek (FPÖ) will nicht zur Tagesordnung übergehen - © APA (AFP/KEYSTONE)

Nach der positiven Beurteilung des Verhaltens der österreichischen UNO-Soldaten am Golan durch die Untersuchungskommission will Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) nicht zur Tagesordnung übergehen. Die positive Bewertung des Verhaltens gemäß der Mandats- und Befehlslage heiße nicht, dass “wir nicht unsere Lehren aus diesem Vorfall ziehen müssen”, sagte er am Freitag in Wien.