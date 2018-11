Kunden helfen Donut-Bäcker mit schwer kranker Frau

Der Donut-Laden “Donut City” gehört seit fast 30 Jahren fix zur Nachbarschaft in Seal Beach. Geführt wird er von Stella und John Chhan. Die Kunden sind Nachbarn, jeder kennt sich. Im letzten Monat erlebte das Bäckerpaar einen Schicksalsschlag: Stella erlitt ein Hirnaneurysma. Seither lebt sie im Pflegeheim. John versucht weiterhin, das Geschäft zu schmeißen, denn es ist die einzige Einkommensquelle der beiden. Dadurch kann er nicht viel Zeit mit seiner kranken Frau verbringen. Doch als die Kunden und Nachbarn von Stellas Krankheit hören, beschließen sie zu helfen.

Donut City owner John Chhan’s wife got sick in October. His customers have been buying donuts by the dozen ever since they found out. ❤️ pic.twitter.com/q4tjVC2YpA

Zuerst wollten sie einen Spendenaufruf starten und eine Crowdfunding-Kampagne organisieren. Doch John und Stella haben ihr Leben lang hart gearbeitet und wollten keine Spenden annehmen. Also beschlossen die Kunden, dem Paar auf eine andere Weise zu helfen. Jeden Morgen, pünktlich um 4:30 Uhr, wenn John seinen Laden aufsperrt, füllt sich das Geschäft. Die Menschen kaufen die Bäckerei wortwörtlich leer, trinken sämtlichen Kaffee und zeigen mit ihren Geldscheinen ihre Zuneigung und Herzlichkeit.

Every day for nearly 30 years, John and Stella Chhan have stood side-by-side behind the counter at their Donut City shop in Seal Beach, California..in recent weeks, faithful customers began to notice Stella hasn’t been around #Kindness pic.twitter.com/LxkdrfXToV

