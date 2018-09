Kurios: Radelnder Weihnachtsmann auf der Autobahn

Am Sonntagnachmittag schlugen zahlreiche Verkehrsteilnehmer bei Polizei und Asfinag Alarm, weil sie einen Radfahrer am Pannenstreifen der A4 nahe Schwechat gesehen hatten.

Als Weihnachtsmann um die Welt radeln

Der junge Russe war in Richtung Wien unterwegs, wie sich dann herausstellte. “Wir haben uns dann auf Englisch mit ihm unterhalten und er hat gemeint, er erfülle sich einen Kindheitstraum”, erzählt Mario Hans von der Asfinag. Er wolle mit dem Fahrrad um die Welt fahren und das eben in einem Weihnachtsmannkostüm. Gestartet sei er in Moskau, von Bratislava wolle er nach Wien. Dass er auf die Autobahn gekommen ist, dürfte ein Versehen gewesen sein.

Gemeinsam mit der Polizei eskortierten die Mitarbeiter der Asfinag den kuriosen Radfahrer von der A4. “Auf der Landstraße durfte er sich dann wieder in den Sattel setzen und seine Welttournee fortsetzen”, teilte die Asfinag abschließend mit.