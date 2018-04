Kuriose Souvenirs zur royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan

Von der Motivtasse über eine neue Bierkomposition bis hin zu Kondomen wird eine riesige Palette an Produkten angeboten, die Harry und Meghan im Namen tragen oder das fotogene Paar abbilden. Auch die Tourismus- und die Modebranche setzen auf positive Effekte.

Geschirrservice und eigens gebrautes Bier

Dass sich mit der Hochzeit des Jahres sehr gut Geld verdienen lässt, wurde schon im November deutlich, als das britische Königshaus die Verlobung von Prinz Harry mit der US-Schauspielerin bekannt gab. Nur wenige Stunden später bot der Online-Juwelier Jewlr.com eine Nachbildung von Meghans Verlobungsring an. Das Keramik-Unternehmen Emma Bridgewater nahm sofort eine Tasse mit der Aufschrift “Harry und Meghan sind verlobt” in ihr Programm.

Mittlerweile gibt es auch ein offizielles Geschirrservice zu Ehren des Paares. Das Geschirr wird nach einem 250 Jahre alten Verfahren hergestellt. Die Kaffeetasse kostet 25 Pfund (29 Euro), ein Teller 49 Pfund. Die Erlöse gehen an den Royal Collection Trust, der sich um die Bewahrung des königlichen Kulturerbes kümmert. Wer es weniger traditionell mag, kann zum neuen Bier der Brauerei Windsor & Eton greifen. Als Hommage an Harry und Meghan wird das Pale Ale mit britischem und US-Hopfen gebraut und mit einem Hauch Champagner-Hefe verfeinert.

Das Paar ziert zahlreiche Souvenirs./APA/AFP/Justin TALLIS ©

Prinz Harry und Meghan zieren Kondome

Mit britischem Humor kommen die Kondome Marke Crown Jewels Heritage (Kronjuwelenerbe) daher, die laut Hersteller “für einen Prinzen gemacht” sind. Für die Packung mit vier Präservativen, die ein Foto von Prinz Harry und Meghan ziert, werden stolze zehn Pfund (11,41 Euro) verlangt. Dafür erklingen die britische und die US-Nationalhymne beim Öffnen der Packung.

Aber nicht nur die Hersteller solcher Artikel, sondern auch Cafes und Pubs auf der Insel wittern ein gutes Geschäft. Schließlich dürfen sie am Wochenende der Hochzeit von Harry und Meghan länger öffnen. Die Beratungsfirma Brand Finance prognostiziert, dass das Großereignis den Umsatz der britischen Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als eine Milliarde Pfund (1,14 Mrd. Euro) steigert, davon 300 Millionen Pfund im Tourismus.

Polizei rechnet mit 100.000 Besuchern in Windsor

Die Hochzeit von Harrys älterem Bruder William und Kate Middleton im April 2011 hatte 350.000 ausländische Besucher zusätzlich nach Großbritannien gelockt. Dank des schwachen britischen Pfund und des “unglaublichen Medieninteresses” könnte die Hochzeit von Harry und Meghan sogar noch mehr zusätzliche Touristen anlocken, mutmaßt Brand Finance.

Die Polizei rechnet mit gut 100.000 Besuchern allein in Windsor, wo die Eheschließung stattfindet. In dem Ort rund 30 Kilometer westlich von London bieten nun viele Bewohner Zimmer oder ihre Wohnungen Royals-Fans oder Medien-Teams zur Miete an. Ein Haus im Stadtzentrum kostet da locker 3.500 Euro pro Nacht, für eine Drei-Zimmer-Wohnung “zu Fuß 50 Sekunden vom Schloss entfernt” werden 2.100 Euro pro Nacht aufgerufen.

Die Nachfrage nach dem Mantel war nach der Verlobung enorm./APA/AFP/Daniel LEAL-OLIVAS ©

Meghans Mantel legt Webseite lahm

Ein Stück vom Kuchen will auch die Modebranche abhaben, denn schließlich werden die Kleider von Meghan schnell zum Verkaufsschlager. Die Nachfrage nach dem weißen Mantel, den sie beim Fototermin zur Verkündung ihrer Verlobung trug, legte die Website des kanadischen Herstellers Line zwischenzeitlich lahm. Mit der bevorstehenden Aufnahme von Meghan in die königliche Familie werde ihr Einfluss in Modefragen wohl noch weiter zunehmen, heißt es in der Analyse von Brand Finance. Die 36-Jährige werde eine “einflussreiche Botschafterin für britische Marken, besonders in ihrem Geburtsland Amerika”. Die britische Wirtschaft wird’s freuen.

(APA)