Kuriose Suche in Bayern: Mann nur in Unterhose in Schacht entdeckt

Der Mann, dessen Wagen am Grenzübergang wegen eines Deliktes bereits tagsüber kurzzeitig sichergestellt worden war, fuhr am späten Donnerstabend mit einem Taxi nach Piding. Dort stieg der Mann ohne zu bezahlen aus und lief davon. Beamte der Bundespolizei konnten ihn aber einholen, festhalten, so das bayerische Rote Kreuz in einer Aussendung am Freitag.

25-Jähriger flüchtet aus Notaufnahme

Da der Mann schon gestürzt war und sehr merkwürdige Dinge erzählte, unter anderem dass sein Leben der Geschichte eines Kinofilms glich, wurde er gegen 22 Uhr dem Roten Kreuz übergeben und in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert. Dort entfernte er sich in einem Zimmer der Notaufnahme die gesetzte Infusion und flüchtete abermals. Teile der Kleidung und Dokumente ließ er zurück. Vermutlich war er aus dem Fenster geklettert.

Mann nur in Unterhose in Schacht gefunden

Die Polizei wurde erneut hinzugerufen und eine Suche nach dem Mann aufgenommen, die jedoch bis 3.30 Uhr ohne Erfolg verlief. Einem Anruf eines Altenheimbewohners hat der Pole zu verdanken, dass die Geschichte für ihn letztlich gut ausging: Der Anrufer klagte über störende Geräusche. Das Krankenhauspersonal konnte dann unter einem Bodengitter in einem rund fünf Meter tiefen Schacht den 25-Jährigen finden. Der Mann hatte nur noch die Unterhose an und schien total hilflos.

Pole aus Schacht befreit

Polizei und Feuerwehr wurden abermals alarmiert: Sie konnten das Schachtgitter anheben und den unterkühlten Mann schließlich mit einer Feuerwehrleiter und einer Seilsicherung aus dem Schacht retten. Seine Kleidung hatte er ausgezogen und wie zum Abdichten in Wandnischen des Betonschachtes gestopft. Sie nahmen den 25-Jährigen erneut stationär auf und verlegten ihn auf die Intensivstation. Vermutlich hatte die unsachgemäße Einnahme von Medikamenten oder anderer gefährlicher Substanzen zu dem krankhaften Geisteszustand des Mannes geführt.