Beim Versuch, sich aus dem ersten Stock mit einer Bettdecke abzuseilen, ist ein 38-Jähriger am Sonntag in Aschach (Bez. Eferding) in Oberösterreich abgestürzt und hat sich den Unterschenkel gebrochen. Ein Freund hatte den Mann irrtümlich in der Wohnung eingesperrt, berichtete die Polizei.