Kurz beendet Israel-Besuch und trifft Merkel

Am Mittwoch steht ein Besuch beim deutschen Innenminister Horst Seehofer auf dem Programm. Das Hauptthema dort wird voraussichtlich Migration sein. Ein mit dem umstrittenen US-Botschafter Richard Grenell geplantes Mittagessen wurde aus Termingründen abgesagt, wie die US-Botschaft in Berlin am Montag mitteilte.

(APA)