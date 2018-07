Kurz beginnt Besuch in Großbritannien – Brexit Hauptthema

Im Vorfeld der Reise bezeichnete Kurz den für März 2019 geplanten britischen EU-Austritt als “eines der wichtigsten Themen, das uns während unseres Ratsvorsitzes beschäftigen wird”. Wichtig sei, dass die Europäische Union in dieser Frage “weiterhin geeint auftritt und Chefverhandler Michel Barnier unterstützt”, betonte er nach Angaben des Bundeskanzleramtes.

Es müsse alles daran gesetzt werden, “einen harten Brexit zu vermeiden”, denn dieser würde “zu chaotischen Zuständen führen, unter denen beide Seiten leiden würden”, so der Bundeskanzler. “Auch die irische Frage muss im Zuge dessen gelöst werden zur Vermeidung von möglichen Spannungen in Nordirland”, worüber er mit Varadkar und May sprechen werde. Kurz will am Montagvormittag auch die irisch-nordirische Grenzregion besuchen.

Beim Besuch der EU-Kommission in Wien am Freitag anlässlich des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in diesem Halbjahr zeigte sich der Bundeskanzler trotz Verzögerungen bei den Brexit-Verhandlungen zuversichtlich. Es “gibt noch genug Zeit, die auch genutzt werden soll”, sagte er.

Sollte es zu keiner fristgerechten Einigung kommen, sollten “wir alles tun, um einen ‘hard Brexit’ zu vermeiden”. Gegenüber ausländischen Journalisten in Wien schloss Kurz laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag auch nicht aus, dass die Verhandlungen im Notfall verlängert werden könnten.

Die Brexit-Verhandlungen treten unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft in die heiße Phase. Bis Herbst soll der Austrittsvertrag mit Großbritannien fertig verhandelt sein, damit er zeitgerecht von beiden Seiten ratifiziert werden kann. Großbritannien soll bereits am 29. März 2019 aus der EU ausscheiden. Die Zeit drängt also, wie besonders EU-Vertreter immer wieder unterstrichen haben.

Die in der Frage des Brexit bisher höchst uneinige britische Regierung verständigte sich am Freitag laut May auf eine “gemeinsame Position” für die künftigen Beziehungen zur EU. Angestrebt wird nun unter anderem eine “Freihandelszone” mit der Europäischen Union, wie die Premierministerin nach einer rund zwölfstündigen Klausursitzung ihres Kabinetts auf dem Landsitz Chequers bekannt gab.

Der als Brexit-Hardliner geltende britische Umweltminister Michael Gove bezeichnete den vom Kabinett verabschiedeten EU-Austrittsplan als realistischen Kompromiss. Die von May gezogenen roten Linien würden beachtet und die Forderungen der Wirtschaft berücksichtigt, sagte Gove am Sonntag der BBC. Eines der wichtigen Ergebnisse sei, das sich das gesamte Kabinett hinter den Kompromiss gestellt habe.

Großbritannien will demnach hinsichtlich des Warenverkehrs auch nach dem Austritt aus der EU weiterhin eng an den europäischen Binnenmarkt gebunden bleiben. Damit soll verhindert werden, dass der grenzüberschreitende Handel und Lieferketten zwischen Großbritannien und dem Kontinent beeinträchtigt werden. Sichergestellt werden soll das durch ein “gemeinsames Regelbuch”, in dem London EU-Vorschriften und Produktstandards übernimmt.

Die anderen drei Freiheiten – Kapital, Arbeitskräfte und Dienstleistungen – sollen aber Beschränkungen unterworfen werden. Damit wollen die Briten die ungehinderte Einreise von EU-Bürgern stoppen und im Dienstleistungssektor eigene Wege gehen. Sie nehmen dabei in Kauf, dass Banken und Versicherungen keinen uneingeschränkten Zugang mehr zum EU-Binnenmarkt haben. Fraglich ist, ob sich Brüssel darauf einlassen wird. Bisher hat sich die EU auf den Standpunkt gestellt, dass die vier Freiheiten des Binnenmarkts nicht einzeln verhandelbar sind.

(APA/ag.)