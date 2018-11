Kurz: Brexit-Sondergipfel im November “noch möglich”

Kurz traf seinen finnischen Amtskollegen Juha Sipilä in Helsinki - © APA (AFP)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Flinte in den stockenden Brexit-Gesprächen noch nicht ins Korn werfen. “Wir haben uns den November vorgenommen. Das ist noch möglich”, sagte Kurz am Mittwochnachmittag nach einem Treffen mit seinem finnischen Amtskollegen Juha Sipilä in Helsinki.