Kurz erwartet bei Salzburg-Gipfel “viel Überzeugungsarbeit”

Sebastian Kurz will in Salzburg Überzeugungsarbeit leisten. - © APA/AFP/Odd ANDERSEN

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bereitet sich mit “gutem Gefühl” auf den informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg vor. “Österreich darf Gastgeber sein, die Bilder Salzburgs werden in die Welt gehen, das wird den Tourismus stärken”, sagte der Kanzler im Gespräch mit Journalisten am Dienstag in Rom.