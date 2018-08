Kurz in Singapur im Präsidentenpalast Istana empfangen

Singapur betonte die guten Beziehungen zu Österreich - © APA

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstag in Singapur von Premierminister Lee Hsien Loong feierlich mit militärischen Ehren empfangen worden. Die Begegnung fand im Istana, dem Präsidentenpalast in dem südostasiatischen Stadtstaat statt. Kurz traf auch mit Singapurs Präsidentin Halimah Yacob zusammen. Nach den Gesprächen gab es ein gemeinsames Mittagessen.