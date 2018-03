Kurz kündigt Reform des AMS an

AMS soll treffsicherer gemacht werden - © APA (Symbolbild)

Die Regierung hat sich in ihrer Arbeitsmarktpolitik nicht nur eine Neugestaltung des Arbeitslosengeldes und Kürzungen des AMS-Förderbudgets, sondern auch eine Reform des Arbeitsmarktservices vorgenommen. “Beim AMS muss sich dringend etwas ändern. Das AMS wird reformiert”, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Ö1-Radioreihe “Im Journal zu Gast” am Samstag.