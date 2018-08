Kurz plant Besuch in Madrid: “Unterstützung bei Grenzschutz”

Kanzler Kurz möchte "eine europäische Lösung mit einem Systemwechsel" - © APA (Archiv)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) plant im September einen Besuch in Spanien, das derzeit mit einer gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen konfrontiert ist. Nach einem Telefonat mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez am Vorabend erklärte Kurz am Donnerstag, Spanien brauche dringend Unterstützung beim Schutz der EU-Außengrenze.