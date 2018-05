Kurz: Stellen uns “entschieden” gegen die Politik Trumps

Kurz weilt zur Zeit in Sofia - © APA (BKA)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Die USA gefährde europäische Wirtschaftsinteressen, daher stellen “wir uns entschieden gegen die Politik” Trumps, sagte Kurz am Mittwoch vor Journalisten in Sofia. Kurz bekräftigte vor einem informellen Abendessen der EU-Staats- und Regierungschefs in der bulgarischen Hauptstadt auch den Zusammenhalt der EU.