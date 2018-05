Kurz stellt sich hinter umstrittene Reformpolitik Macrons

Sebastian Kurz vergleicht sich mit Emmanuel Macron - © APA

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich hinter die umstrittene Reformpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gestellt. “Sein Einsatz für Veränderung in Frankreich und in der EU verdient Anerkennung”, teilte Kurz am Sonntag auf Twitter mit. “Österreich braucht ebenfalls Veränderung, auch wenn es anfänglich Gegenwind geben sollte – dafür sind wir als Bundesregierung angetreten.”