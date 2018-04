Kurz traf IGGiÖ-Vertreter wegen geplantem Kopftuchverbot

Kurz beharrte auf Sinnhaftigkeit des Kopftuchverbots - © APA (AFP)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag Vertreter der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) getroffen, um die Standpunkte beim geplanten Kopftuchverbot in Kindergarten und Volksschule auszutauschen. Dabei bekräftigte der Regierungschef seine Haltung, hieß es danach in einer Stellungnahme. Die Glaubensgemeinschaft sah zumindest das Gespräch selbst als positives Zeichen.