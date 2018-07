Kurz traf Schwarzenegger bei Digitalisierungskonferenz

Kurz befindet sich bis kommende Woche in den Vereinigten Staaten - © APA (Archiv)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den kalifornischen Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger in den USA getroffen. Er postete am Mittwoch ein gemeinsames Foto mit dem steirischstämmigen früheren Filmstar auf Twitter. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es dazu, das Treffen habe an Rande einer Konferenz über Digitalisierung stattgefunden.