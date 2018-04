Kurz und Schramböck besuchen die Emirate

Kurz und Schramböck werden v.a. über Wirtschaftsthemen sprechen - © APA

Bundeskanzler Sebastian Kurz reist am Samstag mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dort wird er am Sonntag in Abu Dhabi den Kronprinzen, Scheich Khalifa Mohammed bin Zayed al-Nahyan, treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen vor allem Wirtschaftsfragen, aber auch die Bereiche “Sport, Kultur und Tourismus” und politische Fragen.