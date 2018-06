Kurz und Strache besuchten Pilotprojekt zu Deutschklassen

Bundesregierung drückt die Schulbank - © APA

Mit dem Besuch eines Pilotprojekts zu den geplanten Deutschförderklassen hat sich die Regierungsspitze am Montag klar zur Sprachförderung für eine bessere Integration bekannt. Deutschkenntnisse seien der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungskarriere in Österreich und bessere Integration, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Otto Glöckel Sportvolksschule in Wiener Neustadt.