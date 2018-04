Kurz will Arbeitsleihverträge in Ministerien abschaffen

Arbeitsleihverträge sind laut Kurz "Missstand" - © APA (BKA)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Arbeitsleihverträge in den Ministerien völlig abschaffen. Diese seien ein Missstand, weshalb im Kanzleramt diese Vertragsform zurückgefahren und dafür neue Planstellen geschaffen wurden, erklärte Kurz am Freitag laut Parlamentskorrespondenz im Budgetausschuss.