Kurz will bei EU-Asien-Gipfel über Zusammenarbeit sprechen

Kurz wünscht sich Kooperation bei Cybersicherheit - © APA (AFP)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will beim EU-Asien-Gipfel über alle Bereiche der Zusammenarbeit sprechen. Das betreffe auch die Frage von Menschen- und Bürgerrechten. “Vor allem was den Bereich der Internet-Kriminalität betrifft, erwarten wir eine stärkere Zusammenarbeit.” Cybersicherheit sei sowohl für Asien als auch die EU ein wesentliches Thema, betonte der Bundeskanzler am Freitag.