Kurz will Botschaft derzeit nicht nach Jerusalem verlegen

Kanzler Kurz wird am Samstag in Israel erwartet - © APA (AFP)

Die Verlegung der österreichischen Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem sei für ihn “derzeit kein Thema”, bekräftigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstagabend in einem Interview mit dem israelischen Fernsehen. Kurz, der am Samstag in Israel erwartet wird, meinte, die Verlegung von Botschaften “wäre sehr leicht, wenn es da eine Lösung am Verhandlungstisch gäbe.”