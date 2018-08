Salzburgs Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) forderte bereits in der Vergangenheit, dass die Buslenker im Sommer kurze Uniformhosen tragen dürfen. “Gerade in den älteren Bussen ist es oft sehr heiß. Die Buslenker sind den ganzen Tag in dieser Sauna unterwegs und müssen dabei dann auch noch lange Hosen tragen.”