Kurzfilmtage Oberhausen zeichnet litauischen Filmemacher aus

Der “Große Preis der Stadt Oberhausen” ist mit 8.000 Euro dotiert. Einen Hauptpreis (4.000 Euro) erhielt auch die griechische Filmemacherin Eva Stefani für ihren Film “Hirografo” (Manuskript), ein Porträt der Stadt Athen.

Ebenfalls für ein Stadtporträt ging der “e-flux-Preis” (3.000 Euro) an den russischen Regisseur Dimitri Venkov. Er habe in “Gimny Moskovii” (Die Hymnen Moskaus) ein visionäres Porträt Moskaus geschaffen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis des Landes Nordrhein-Westfalen ging an den indischen Filmemacher Sorahrab Hura – für eine “faszinierend verdichtete und explosive Zustandsbeschreibung vom heutigen Indien”.

Das renommierte Festival endet am Dienstag (8. Mai). Seit dem 3. Mai waren dann mehr als 500 Filme aus 64 Ländern zu sehen. Als einziger Film aus Österreich konkurriert “Patterns of the Conquerors” von Sascha Reichstein im Internationalen Wettbewerb.

(APA)