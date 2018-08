Die Kutsche wurde von einem Poller getroffen. (Archivbild) - © FMT-Pictures/MW

Am Samstagnachmittag stieß ein Poller im Festspielbezirk in der Stadt Salzburg gegen eine Kutsche. Dieser fuhr gerade in die Höhe, als das Pferdefuhrwerk darüber fuhr. Der Poller krachte gegen die Deichsel und bremste die Kutsche abrupt. Der Fiaker wurde dadurch auf die Straße geschleudert und verletzt.