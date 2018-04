Kuttin: “Aus Negativspirale kommt man nicht mehr raus”

Der Ex-Springertrainer begründet seinen Rücktritt - © APA

Heinz Kuttin hat am Donnerstag nach der Saisonanalyse mit Teamführung und Betreuern in Innsbruck die Gründe für seinen Rücktritt als Cheftrainer der ÖSV-Skispringer dargelegt. “Wenn man in einer Negativspirale ist, dann kommt man nicht mehr raus, und deshalb ist gut, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen”, sagte der Kärntner. Seine berufliche Zukunft ließ er vorerst offen.