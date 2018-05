KUZ Mattersburg soll “Zentrum der Literatur” werden

In Mattersburg sollen künftig das Landesarchiv, die Landesbibliothek, das Literaturhaus Mattersburg und die Volkshochschule Mattersburg untergebracht werden. Durch den Umzug des Landesarchivs sollen Kosten von rund 9,6 Millionen Euro gespart werden, welche für eine Renovierung bzw. Neuerrichtung des in Eisenstadt ansässigen Landesarchiv anfallen würden.

Die jetzige Variante des Baus soll auf den bereits unter Doskozils Vorgänger, Helmut Bieler (SPÖ), vorgestellten Plänen aufsetzen. Laut Michael Ogertschnig vom Architektenteam “Holodeck architects” soll der denkmalgeschützte Bauteil A erhalten bleiben und saniert werden. Der Bauteil B werde entfernt und in Sichtbetonbau neu errichtet. Dort soll unter anderem ein Veranstaltungssaal für 350 Personen ausgeführt werden. Die Arena und der Brunnen im Außenbereich sollen erhalten bleiben.

Die Errichtungskosten wurden mit 15,6 Millionen Euro angegeben. Der Baubeginn wurde für Anfang 2019 angesetzt, bis 2021 soll der Bau fertiggestellt sein.

Das noch in der Vergangenheit präsentierte Projekt für das KUZ Mattersburg hätte Errichtungskosten von 14,1 Millionen Euro bedeutet, erklärte Doskozil. Dabei sei ein Saal für 600 Personen vorgesehen gewesen. Diese Variante sei – auch in Hinblick auf das nicht weit entfernte Kulturzentrum Eisenstadt und in Verbindung mit den Kosten – “etwas zu überdimensional” und “zu teuer” gewesen. Die jetzige Ausführung sei in hinsichtlich der Nutzung die beste und auch die kostengünstigste Variante.

Bei den Planungen sei wichtig gewesen, einen Saal mit Mehrfachnutzung zu schaffen und eine ständige Gastronomie zu ermöglichen, meinte Christian Illedits, Bezirksvorsitzender der SPÖ Mattersburg. Diese Dinge seien auch für die Stadt wichtig gewesen, ergänzte die Bürgermeisterin von Mattersburg, Ingrid Salamon (SPÖ). Das Kulturzentrum Mattersburg sei 1976 als erstes Kulturzentrum des Landes eröffnet worden. Nun werde es in das 21. Jahrhundert übernommen.

Nach der Schließung im Jahr 2014 war das Zentrum im Mittelpunkt von zahlreichen Diskussionen gestanden. Es kam zur Gründung einer Initiative zur Rettung des Gebäudes. Das Thema erreichte über eine Anfrage sogar das Parlament. Noch im Vorjahr hatte der frühere Kulturlandesrat Bieler einen Um- bzw. Neubau angekündigt, bei dem ein Gebäudeteil abgerissen und neu errichtet werden sollte.

Das von Herwig Udo Graf 1973 bis 1976 errichtete Gebäude ist derzeit auch in der Ausstellung “SOS Brutalismus – Rettet die Betonmonster!” im Architekturzentrum Wien ein Thema.

(APA)