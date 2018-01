Kuzmina in Oberhof eine Klasse für sich – Hauser nur 27.

Die Österreicherinnen kamen bei schwierigen Windbedingungen neuerlich nicht ins Spitzenfeld. Lisa Theresa Hauser verlor als 27. mit einer Strafrunde 1:46,8 Minuten auf die Siegerin. “Mit einem Fehler im Schießen kann ich zufrieden sein, denn die Verhältnisse waren nicht leicht. Läuferisch waren die ersten zwei Runden in Ordnung, in der dritten habe ich etwas die Kraft verloren”, sagte die Tirolerin. Mit Susanne Hoffmann (48.) qualifizierte sich nur noch eine weitere ÖSV-Athletin für die Verfolgung am Samstag.

Die Herren starten am Freitag ebenfalls mit einem Sprint in das Wettkampfjahr. Der Olympia-Zweite Dominik Landertinger gibt dabei sein Weltcup-Saisondebüt nach überstandener Rückenverletzung. WM-Bronzemedaillengewinner Simon Eder ist nach einem überstandenen Infekt nicht nach Deutschland gereist. Kurzfristig mit Hals- und Gliederschmerzen ausgefallen sind Fabian Hörl und Peter Brunner. Für sie wurden David Komatz und Daniel Mesotitsch nachnominiert.

(APA)