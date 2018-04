KZ-Gedenkstätte widmet sich Kindern von Bergen-Belsen

Das Lager wurde am 15. April 1945 von den britischen Truppen befreit - © APA (dpa)

Rund 3.500 Kinder unter 15 Jahren waren in den letzten Kriegsjahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen inhaftiert. Ihr Schicksal steht im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung der Gedenkstätte in der Lüneburger Heide in Norddeutschland. Basis seien mehr als 120 Interviews mit ehemaligen Kinderhäftlingen, teilte die Gedenkstätte am Freitag mit.