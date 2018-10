Lachkrämpfe: Fellner-Live-Talk läuft aus dem Ruder

Am Mittwoch wurde FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die “Jörg-Haider-Medaille” verliehen. Die Verleihung übernahm Haiders BZÖ-Mitstreiter Gerald Grosz. Bei der Zeremonie dürfte er allerdings mehr Spaß gehabt haben, als in der Live-Diskussion mit PR-Berater Rudi Fußi und Wolfgang Fellner am Tag zuvor. Während sich die letzteren zwei vor Lachen nicht mehr halten konnten.

Fußi und Grosz waren zu Gast bei Oe24-Chef Wolfgang Fellner im Studio. Minutenlang bekommen sich Wolfgang Fellner und Rudi Fußi bei der Live-Sendung nicht mehr ein, die "Jörg-Haider-Medaille" dürfte die beiden sehr amüsiert haben. Er habe das selbst noch nie erlebt, schreibt Fußi unter das Video, das er auf Youtube veröffentlichte: "Ich hatte keine Chance, so ein Lachkrampf ist echt ein Wahnsinn." Hilfe! Bin Team Fußi-Fellner! 😂😂 https://t.co/zei79tJJp0 — Nina Horaczek (@NinaHoraczek) 11. Oktober 2018 Ein wahrlich schöner TV-Moment: Wenn Gerald Grosz über die Jörg-Haider-Medaille spricht und sich Fußi und Fellner nicht mehr einkriegen.https://t.co/YErT0CIxaW pic.twitter.com/45uYNTaJy7 — Jürgen Klatzer (@JurgenKlatzer) 10. Oktober 2018 Heute ab 20.15 Uhr @rudifussi gegen mich. Die entscheidenden Fragen des Tages: mit welcher Flasche Wein wird er seine Wettschuld begleichen und folgt Fußi seinem Herrn und Meister Kern in die Pension? #spoekernlos #adieunordkorea pic.twitter.com/YtloPuPpnp — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) 9. Oktober 2018