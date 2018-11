Lachkrampf-Garantie bei Salzburgs Pressekonferenz

Die Salzburger bezeichnet den Medientermin auf ihrer offiziellen Facebook-Seite als “legendär”. Was Marco Rose über das Scheitern in der Champions League sagt, und was der Cheftrainer derzeit als größte Herausforderung sieht, könnt ihr in dem amüsanten Video sehen.

Euroa League: Salzburg auf Aufstiegskurs

Im Hinblick auf das weitere Abschneiden im Bewerb erwies sich die volle Punkteausbeute aber jeweils als wenig hilfreich. Während 2009/10 im Sechzehntelfinale (gegen Lüttich) bzw. 2013/14 im Achtelfinale (gegen FC Basel) das Aus kam, erreichte man in der bisher erfolgreichsten Saison 2017/18 das Halbfinale – bei einer Bilanz von drei Siegen und drei Remis in der Gruppenphase. Aktuell hat Salzburg nach dem Duell bei Nachzügler Rosenborg am 29. November das Heimspiel gegen Leipzig vor der Brust, in dem die Wahrscheinlichkeit für einen Punkteverlust am größten scheint. Zum Abschluss der Gruppenphase gastiert Salzburg am 13. Dezember in Glasgow.