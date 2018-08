Ladegerät explodiert in Büro: 26-Jähriger stirbt in Hamburg

Ein Akkuladegerät ist in einem Büro plötzlich explodiert. (Symbolbild) - © Bilderbox

Tödliche Verletzungen hat ein 26-Jähriger bei der Explosion eines Ladegeräts in einem Hamburger Büro erlitten. Rettungskräfte hatten ihn am Mittwoch noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.